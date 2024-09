Ma che c***zo vuoi da me Sabrina Ferilli gela lo studio di Tu si que vales

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Sono amiche, complici, e soprattutto due grandissime donne di spettacolo, Maria De Filippi e. Ma nella prima puntata stagionale di Tu si que, talent show del sabato sera di Canale 5 e una delle roccaforti degli ascolti di Mediaset, le due primedonne non se le sono (simpaticamente) mandate a dire. Sul palco sfilano i concorrenti in questa versione riveduta e corretta della Corrida. La De Filippi, abituata a vederne di tutti i colori dopo anni e anni alla guida di programmi come Amici e Uomini e donne, spiazza tutti giudicando un aspirante cantante: "Per me la musica deve emozionare, ma io sono qui anche come giudice del popolo e non posso far valere solo quello che penso io perché non sono un ca***o di nessuno". Oplà.