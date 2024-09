Lodi apertura eccezionale del nuovo sottopasso | il pubblico visita il maxi cantiere fra viale Pavia e via Dell’Oro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – ??Aperto al, ieri in mattinata, ildelche collegaa via Nino Dall’Oro, opera del Comune ditra i più complessi in corso. Obiettivo infatti è la creazione di due tunnel paralleli: uno è il vecchiogià presente nell’area sottoposto a completa ristrutturazione; l’altro, più ampio, è il, costituito da due strutture in cemento armato prefabbricate fatte penetrare uno in fila all’altra nel terreno. Ed è stato questo che ieri mattina è stato possibile vedere in anteprima e percorrere. Il primo tunnel, una volta completato, sarà riservato ai pedoni, il secondo diventerà una ciclabile. Il grosso dei lavori è stato fatto, il prossimo importante passo per ilè la costruzione della struttura che farà da tetto all’ingresso deldi via Nino Dall’Oro.