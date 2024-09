LIVE – Ciclismo Mondiali Zurigo 2024 cronometro uomini Elite | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Ladelladeidisu strada, che prendono il via afino al 29 settembre. Alle ore 14:50 inizia la prova contro il tempo dei professionisti, con l’attesa che è tutta per la sfida tra Remco Evenepoel e Filippo Ganna. I due sono pronti a replicare il duello delle Olimpiadi di Parigi, che ha visto il belga precedere l’azzurro. Attenzione anche a Joshua Tarling e Primoz Roglic, con l’Italia che schiera al via anche il fresco campione europeo Edoardo Affini. Ganna cerca così il terzo titolo mondiale ain carriera, mentre Evenepoel vuole bissare il trionfo di Glasgow 2023 ma soprattutto sogna una clamorosa “doppia doppietta” con la prova in linea dopo esserci già riuscito ai Giochi poche settimane fa.