Fiorentina-Lazio 2-1 | doppietta di Gudmundsson Viola ok in rimonta

(Di domenica 22 settembre 2024) Firenze 22 settembre 2024 - Albertentra e ribalta le sorti della. Ci vuole la qualità dell'islandese per regalare a Palladino la prima vittoria della propria carriera sulla panchina. Lavince inper 2-1 grazie ai due penalty realizzati dal suo numero 10, lainvece spreca il vantaggio iniziale realizzato da Gila, al suo primo gol in Serie A. Primo tempo Per la sfida contro la, Palladino rinuncia ancora adal primo minuto, per aggiungere un centrocampista e allora il terzetto in mediana è composto da Bove, Cataldi e Mandragora. Colpani a sostegno di Kean in avanti, mentre in difesa c'è Comuzzo come terzo difensore, insieme a Martinez Quarta e Biraghi, davanti a De Gea. Baroni sceglie invece Noslin per sostituire Castellanos al centro dell'attacco, supportato dalla linea a tre composta da Isaksen, Dia e Zaccagni.