Biglietti Napoli-Palermo alcuni settori vanno sold out | dove sono i tagliandi disponibili

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilè atteso dal prossimo impegno in Coppa Italia Frecciarossa contro il: il fischio d’inizio è in programma per giovedì 26 settembre alle ore 21:00, allo stadio Diego Armando Maradona. Ilesce dall’Allianz Stadium con un punto importante, oltre che con una prestazione solida e che dà fiducia ulteriore per il futuro: contro la Juve, la squadra di Antonio Conte è riuscita a mettere in difficoltà la fase offensiva della compagine guidata da Thiago Motta. Nonmancate neanche le occasioni per gli azzurri, anche se alla fine il pareggio a reti inviolate sembra essere il punteggio più coerente con quanto visto nel corso dei novanta minuti nella partita di ieri, sabato 21 settembre, tra la Vecchia Signora e i partenopei.