22 settembre | buon compleanno Andrea Bocelli Oggi il tenore compie 66 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Firenze, 222024 – Il 22del 1958 nasceva a Lajatico. Il suo nome è sinonimo di talento, passione e di un’incredibile carriera musicale che ha attraversato generazioni e continenti. Ilitaliano, che66, è uno dei grandi miti positivi del terzo millennio, amato e ascoltato in tutto il mondo. Nel 2017 a Firenzepresenziò all'anteprima mondiale della pellicola ‘La Musica del Silenzio’, il film ispirato alla sua vita e liberamente tratto dall'omonimo romanzo. "Il libro è stato scritto per raccontare che il caso non fa parte della nostra vita, il caso è un'illusione – disse in quell’occasione -. Il mio è un messaggio di fede: il fatto che una vita come la mia, quella di un ragazzo di campagna come tanti altri sia improvvisamene balzata agli onori della cronaca, tutto questo corrisponde a una regia abbastanza precisa.