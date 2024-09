I Friedkin a Roma non sembrano più volerci stare sono già ripartiti per gli Stati Uniti Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024) Inonpiùgiàper gli) Scrive l’edizionena di Repubblic con Marco Juric: Mentrebrucia iprendono l’aereo e tornano negli. Una toccata e fuga nella Capitale durata poco più di quattro giorni. Utile ad esonerare Daniele De Rossi e ingaggiare il nuovo allenatore Ivan Juric. Senza mai farsi vedere, rinchiusi nelle segrete stanze di Trigoria. Il modus operandi dei proprietari dellasembra sempre più chiaro. Lontani dafisicamente e forse anche mentalmente. Viste le voci che si rincorrono su una nuova offensiva per l’acquisizione dell’Everton e l’attesa di un’offerta araba per il club giallorosso. Inonpiù. Men che meno quando le cose vanno male, con i tifosi in subbuglio e il consenso in crollo.