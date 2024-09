Frane e strade chiuse Marradi isolata | Danni gravi alla linea ferroviaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) La "maledizione" dellaFaentina continua, tra chiusure, ritardi e disservizi. Prima è stata chiusa in agosto, per importanti lavori di adeguamento, e appena riaperta, ecco subito guasti, treni soppressi, ritardi. Poi, con l’arrivo delle prime piogge, sono iniziate le sospensioni del servizio trae Faenza. Adesso, ancora altre, per il maltempo che si è nuovamente abbattuto sull’Emilia Romagna, con l’ennesima interruzione delle corse. Lehanno ricoperto con montagne di fango la non solo la ferrovia, ma anche la strada provinciale. Sono in corso i sopralluoghi da parte dei tecnici di Rfi: le, sempre nel tratto intorno a San Cassiano, sono numerose e hanno investito i binari, e in un caso l’ingresso di una galleria.