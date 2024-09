F1 pagelle qualifiche GP Singapore | Norris e Verstappen davanti disastro Ferrari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Landoconquista la pole position del Gran Premio di. Il numero 4 della McLaren si mette in testa alla classificaa Max, mentre sono Lewis Hamilton e George Russell a conquistare la seconda fila.per, con Charles Leclerc nono e Carlos Sainz decimo.: 10 Landovola tra le strade di, conquistando la pole position. Il numero 4 della McLaren, in fiducia da tutto il weekend, si mette in testa alla classifica. Domani partirà al fianco di Max, pilota con cui è in lotta per il mondiale.: 9.5 Ottima prestazione di Max, che torna a sorridere dopo una serie didifficili. La Red Bull, che ha iniziato in salita il weekend, guarda con ottimismo alla seconda casella conquistata dall’olandese. Domani il numero 1 cercherà di tornare alla vittoria dopo diverse settimane.