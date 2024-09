Diretta Motogp oggi | Bagnaia fa pole e record a Misano Martin insegue Sprint race live dalle 15

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Peccofa la voce grossa a, nelle qualifiche del Gp dell’Emilia-Romagna di. Il pilota della Ducati Lenovo centra laposition in 1’30”031, bruciando ancora una volta ildella pista. Nelladi(qui sotto la15) pomeriggio e nella gara di domani partirà quindi davanti a tutti in una prima fila tutta Ducati: secondo tempo per Jorge(Ducati Prima Pramac, +0"214), terzo Enea Bastianini (Ducati Lenovo, +0"533), al terzo. Quarto tempo per il sudafricano Brad Binder (Ktm), mentre chiude quinto il rookie Pedro Acosta (Ktm GasGas): Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina) completa la seconda fila. Settimo, invece, Marc Marquez (Ducati Gresini), sottotono in qualifica e caduto nel corso del turno. Seguono Maverick Vinales (Aprilia), ottavo, e Fabio Quartararo (Yamaha), nono.