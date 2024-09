Cani dipinti da panda in Cina Il video dallo zoo è virale Sono la nostra specialità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 settembre 2024 – Lo zoo di Shanwei, in, è diventatonegli scorsi giorni per quella che definisce la sua attrazione principale: due esemplari di. Solo che, come si può vedere daicaricati sul social cinese Douyin, non si tratta davvero di due, ma di due– razza Chow Chow –di bianco e nero, con le caratteristiche macchie dell’animale simbolo della. I due vaporosi Chow Chow travestitistati ripresi in ungirato da un visitatore dello zoo, che si trova nella provincia meridionale del Guangdong. La clip è diventatanel giro di poche ore e ha fatto il giro del mondo, scatenando reazioni molto diverse tra loro. Alcuni utenti hanno parlato di truffa ai visitatori, mentre altri sipreoccupati della salute degli animali. Altri ancora invece hanno apprezzato l’inventiva della struttura.