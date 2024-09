Avellino Sotterranea edizione speciale per la Settimana della mobilità sostenibile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

In occasione della giornata europea, il Comune di ha organizzato un'edizione di "". Domani, 22 settembre, sarà possibile vivere l'ormai consueto appuntamento con i camminamenti, i cunicoli, le cripte, le grotte e gli ipogei che formano la città nascosta in un nuovo tour guidato. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 17:00, in piazza Duomo. Da lì si procederà a piedi alla scoperta del cuore antico della città. Trentacinque i posti disponibili, per prenotare e pagare sarà possibile servirsi del seguente link https://servizi.comune..it//nuovopagamento/28. IL biglietto intero costerà 5 euro, il ridotto (11-17 anni) 3,5.