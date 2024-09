Affitti brevi in condominio possono essere vietati dal regolamento condominiale?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 21 settembre 2024) Gliall’interno di uncausa di conflitti tra i condomini. Da un lato ci sono i proprietari di un immobile intenzionati a metterlo a reddito, dall’altro ci sono i condomini dello stabile che sono costretti a subire un via vai di persone non sempre rispettose delle regole e degli interessi del palazzo. Il fenomeno è ovviamente particolarmente sentito nelle città turistiche dove vi è maggiore interesse a stipulare dei contratti di locazione di breve durata. Come si conciliano questi duplici interessi? È bene sin da subito mettere in chiaro che se la stipula diè una pratica sempre più diffusa anche all’interno di un, i vincoli non mancano, in quanto occorre rispettare alcune regole indispensabili per non arrecare disturbo ai vicini.