The Penguin | l’albero genealogico della famiglia Falcone per prepararsi alla serie

(Di venerdì 20 settembre 2024) Thesta espandendo il mondo del film The Batman di Matt Reeves, e questo include uno sguardo molto più approfondito al mondo oscuro dell’impero criminale dei. Come sempre con la mafia, la parola “” assume un doppio significato quando si parla dei: Carmineha sia una linea di sangue familiare che un sindacato del crimine organizzato che si intrecciano violentemente in The. È quindi beneal meglio per l’imminente arrivosu Sky e Now Tv con tutto, centrale nella narrazione di The. In breve, ecco la ripartizionelinea di sangue come indicata da Comicbook.Carmine– Il Don patriarca, ucciso dall’Enigmista in The Batman.