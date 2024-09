Ribelle e intellettuale il basco torna tendenza dell’Autunno

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 20 settembre 2024) Life&People.it Che sia la moda ad influenzare il cinema o viceversa, da tempi orami remoti, resta un dubbio di amletica memoria. Quel che è certo è che vi sono capi divenuti icone sia nel mondo della Settima Arte che in quello dell’haute couture tanto da non riuscire ormai ad identificare chi dei due primo li abbia resi celebri. Fra tutti ce n’è uno che sia le passerelle internazionali che il Grande Schermo da decenni schierano come must del guardaroba di donne tanto ribelli quanto raffinate. Si tratta del, accessorio evergreen che, dopo essere stato portato ancora una volta alla ribalta dalla protagonista di Emily in Paris, spopola fra gli outfit proposti per questo autunno. Un semplice copricapo in feltro o lana pressata ha attraversato secoli di storia evolvendo da umile accessorio rurale a simbolo di cultura, ribellione e alta moda.