Leo Rossi l’ex spallino compagno di Schillaci | Il mio Messina con Totò e mister Scoglio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Per il grande pubblico,è stato l’eroe di Italia 90, quando fece impazzire un Paese intero in quelle indimenticabili Notti Magiche. L’esplosione dell’attaccante palermitano avvenne una manciata di anni prima, nella stagione 1985-86 con la la maglia deldel professor. Un campionato di serie C terminato con la promozione memorabile dei giallo, tra i quali ebbe un ruolo da protagonista anche un certo Leonardo. "Era ildei miracoli – ricorda il tecnico dell’Accademia Spal con un mix di orgoglio e nostalgia –. Parliamo di quasi 40 anni fa, quando la serie C era di livello altissimo, con atleti di grandi qualità tecniche e morali.