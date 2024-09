La furia dell’alluvione Disastro Emilia-Romagna Più di mille evacuati due dispersi nei crolli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sono bastate 48 ore per ripiombare nell’incubo. Quarantott’ore per tornare indietro di 15 mesi. Alladell’acqua. Alle case e alle strade franate. Alle persone costrette a lasciare le case, senza guardarsi indietro. Due giorni di pioggia hanno rimesso in ginocchio l’, colpendo le stesse zone massacrate a maggio 2023. Oggi sonogli sfollati, 634 solo nel Ravennate, dove il ciclone Boris ha gonfiato le acque del Lamone fino a farlo esplodere oltre gli argini, replicando quel terrore già vissuto. E l’angoscia, ora, è per due persone disperse proprio qui: a Traversara di Bagnacavallo dove, stando a chi ha dato l’allarme – un tecnico di un consorzio di bonifica – dopo il crollo della casa dove si trovavano i duesarebbero stati portate via, assieme a cemento e detriti, dall’acqua.