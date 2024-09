La Banca del Giappone non modifica tassi di interesse | le borse asiatiche rallentano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lacentrale delha deciso di non toccare idi, dopo il netto taglio da parte della Fed dei giorni scorsi. I parametri rimangono quindi attorno allo 0,25%, molto più bassi che nel resto del mondo a causa di alcune peculiarità dell’economiase, che ha difficoltà a generare inflazione. Le, in particolare il Nikkei di Tokyo, partite in rialzo sulla scia dei risultati di ieri dei listini europei e di Wall Street, hanno ridotto i guadagni alla luce di questa decisione della BoJ. Ladellascia invariati idiLadel(BoJ) ha deciso, dopo una serie di incontri durati due giorni, di lasciare invariati i propridiallo 0,25%. La scelta arriva dopo la svolta di luglio, quando la BoJ aveva alzato iportandoli dallo 0,1% all’attuale 0,25%.