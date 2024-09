Aeris trent’anni di cooperazione Festa e progetti per i 900 soci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Passato, presente, futuro:compie 30 anni e festeggia il traguardo con la città e nomi di peso. Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani Pulite, oggi impegnato a promuovere legalità e diritti umani, e Debora Villa, la comica di Camera Cafè. Ospiti a Vimercate il 29 settembre per dare il via a una cavalcata di appuntamenti che passano dal rinnovo partecipato del logo e una video-provocazione a puntate su Youtube "per discutere le migliorie da apportare al settore dellaale". L’azienda nata qui nel lontano 1994, oggi è un colosso del campo con 900lavoratori e 18,6 milioni di fatturato, cuore brianzolo, ma servizi realizzati in più di 100 comuni fino a Bergamo, Milano, Lecco, Como e a Torino per anziani, bambini, famiglie, disabili.