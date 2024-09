Verso Benevento-Foggia Auteri medita un ritorno al passato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSquadra che vince non si cambia recita un vecchio adagio. Misterlo ha applicato praticamente alla lettera a Bari contro l’Altamura dopo il 4-1 al Potenza, ma contro ilalmeno due cambi sono scontati. Contro i satanelli il tecnico dei giallorossi è già certo delle defezioni di Acampora e Ferrara (guai muscolari) senza contare le non perfette condizioni fisiche di Capellini (ieri non si è allenato per precauzione) e Nunziante (botta al piede). L’assenza più importante sarà senza dubbio quella dell’ex Bari, l’unico ad avere le caratteristiche per posizionarsi a ridosso dell’area e incidere con i suoi traccianti nel 4-2-3-1, come successo contro il Potenza. Per queste ragioniha dato il via alle grandi manovre e non è escluso un cambio di modulo con unaladottando il 4-3-3 o il 3-4-3.