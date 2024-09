Truffa con l’sms La banca restituisce il 90% del maltolto alla correntista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una cittadina reggiana aveva disposto un bonifico di 7.500 euro per effetto dellaria online della quale era rimasta vittima, ma in poche settimane è riuscita a recuperare quasi il 90% della somma, 6.500 euro, grazie all’intervento dello Sportello online di Confconsumatori che ha portato a un accordo con l’istitutorio. Laaveva ricevuto un sms spoofing (messaggi di testo in cui vengono alterate le informazioni del mittente) e la telefonata di un falsorio da quello che credeva fosse il numero della: il malvivente, con l’inganno, le aveva fatto credere di dover stornare un bonificoldino ma in realtà l’aveva indotta a disporre un vero bonifico urgente di 7.500 euro in favore di una persona sconosciuta.