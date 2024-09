Reggiana-Salernitana | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre devono riscattare le ultime deludenti uscite che hanno frenato le loro ambizioni playoff.si giocherà sabato 21 settembre 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono reduci da due sconfitte consecutive contro Pisa e Sudtirol che hanno interrotto una partenza sprint che li ha visti pareggiare contro il Mantova e poi battere Sampdoria e Brescia. L’ obiettivo della squadra di Viali è la seconda salvezza consecutiva, ma per farlo servono punti pesanti. Anche i granata si sono incartati dopo due vittorie e una sconfitta nelle prime tre giornate. Da li in poi sono seguite altri due ko contro Mantova e Pisa relegandoli nella parte medio-bassa della classifica con appena sei punti.