Pisa prima tra le prime Finora solo super sfidanti

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Michele Bufalino Primi tra i primi in un campionato nel quale, fino a questo momento, il calendario ha messo di fronte alsempre le squadre più in forma del momento e che ora pone i nerazzurri in testa in solitaria con 11 punti. Ilto della capolista sola al comando era un dato che mancava dal 31 marzo 2022, quando lo Sporting Club si avviava a giocarsi le sue carte per la promozione in Serie A, poi sfumata in finale playoff contro il Monza. Ripercorrendo la stagione fino a questo momento però si ottiene un dato interessante. La squadra di Inzaghi infatti ha sempre giocato contro le squadre più in forma del momento.