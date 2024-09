La morte lenta di Sant’Albino | Siamo la periferia delle periferie Qui non c’è più niente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024), un quartiere dimenticato. Sono spariti i negozi, manca uno sportello bancario, manca un ufficio postale, non c’è una vera biblioteca vera. Resta solo la parrocchia. Per raggiungere il centro di Monza e l’ospedale senza auto bisogna prendere due autobus. La domenica poi, quando c’è solo un bus “circolare“ in tutta la città, non si arriva proprio da nessuna parte. “Per questo – spiegano i cittadini del Comitato di quartiere – ci battiamo da anni per avere una biblioteca, un centro anziani, un centro di aggregazione giovanile. Per ora i nostri appelli sono caduti nel vuoto. Le varie Amministrazioni sembrano non interessate a questa “della“”. Esi avvia ad essere sempre più un quartiere dormitorio.