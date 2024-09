Il ritorno della techno | dal cuore di Detroit alla scena globale

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 19 settembre 2024) Life&People.it Semplice e minimale ma con radici profonde e intricate poiché la sua essenza ène è l’epicentro, ma è nata dal mondo, dfusione di influenze che oggi hanno permesso ilmusicacreata da artisti neri in una città che stava collassando sotto il peso del declino industriale. Negli anni ’60 e ‘70, la “Motor City” era una delle città più floride degli Stati Uniti grazie all’industria automobilistica. Ma con la crisi del settore, il crollo economico era inevitabile: fabbriche chiuse, disoccupazione alle stelle e criminalità in aumento. In questo contesto, artisti come Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson hanno reagito creando un suono futuristico, usando le drum machine giapponesi e sintetizzatori per dare voce ad una città che cercava di sopravvivere.