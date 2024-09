Emilia Romagna sott' acqua | due dispersi e oltre mille sfollati Scuole chiuse treni cancellati VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 19 settembre 2024) AGI -ovunque,e intorna l'incubo dell'alluvione del 2023. E la percezione dei sindaci è che possa essere anche peggiore. Secondo i primi calcoli ci sarebbero giàpersone senza casa. La scorsa notte diverse città sono finite nuovamentea causa della tracimazione di alcuni fiumi: si tratta in particolare di Faenza e Castel Bolognese nel Ravennate. Nella prima località ha esondato il fiume Marzeno mentre nella seconda il Senio. Nel Bolognese a valicare gli argini sono state invece le acque del Sillaro. Prefetto di Ravenna, si cercano ancora i"Ci sono duea Traversara di Bagnacavallo e non sono ancora stati individuati". Cosi', all'Agi, il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa. Secondo quanto appreso, i due si trovavano in un'abitazione che poi è crollata. Uno di loro è stato visto trascinato via dalle acque.