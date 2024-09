Damascelli | Inter meritavi di vincere Manchester City? Calcio schifoso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024)promuove l’vista ieri all’Etihad contro il. Il giornalista poi ci va giù pesante contro Guardiola. NETTO E DURO – Ieri sera l’ha pareggiato contro ilper 0-0 all’Etihad. A parlarne su Radio Radio Tony: «L’ha giocato una partita quasi perfetta, avrebbe meritato dinella sostanza e anche nella forma. Gli altri giocano un, orizzontale. L’ha dimostrato di essere solida, di avere idee e soluzioni diverse, giocatori importanti quelli che sono arrivati. Acerbi-Haaland? Non c’è stato duello, non solo per merito di Acerbi, ma anche per demerito del disegno da kamasutra del suo allenatore. Iloggi ha fatto 11 gol, nove Haaland. Significa che gli altri partecipano poco, a me non piace questo gioco. Mi piaceva il gioco del Liverpool di Klopp tra i due.