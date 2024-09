Da Almodòvar a Khalo Il cinema a Firenze parla latinoamericano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il Messico di Frida, il Venezuela di Maduro, l’omaggio alla cantante Chavela Vargas, il cui ultimo concerto, patrocinato da Pedro Almodóvar, fu dedicato al poeta García Lorca, il documentario con le detenute del carcere femminile di Buenos Aires, il nuovo film di Isabel Coixet. Questo e molto altro alla VII edizione di Entre Dos Mundos, il festival deliberoamericano, che si svolge da oggi a sabato alLa Compagnia (via Cavour 50/R e online su MYmovies e Più Compagnia), per concludersi domenica alAstra di piazza Beccaria. In cartellone anteprime, masterclass e ospiti internazionali per la rassegna dedicata alla migliore produzione indipendente dell’America Latina, della Spagna e del Portogallo.