Terremoto di magnitudo 5 0 colpisce Nemuro Giappone

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una scossa didi5.0 si è verificata nella notte odierna, precisamente alle ore 01:00 locali (22:45 in Italia), con epicentro situato nei pressi di, in. Il sisma ha avuto una profondità stimata di 77 chilometri, secondo i dati preliminari forniti dalle autorità sismologiche locali. L’area di, situata nella parte nordorientale del, è conosciuta per la sua attività sismica frequente, data la posizione nella zona di confine tra diverse placche tettoniche. Al momento non sono state segnalate vittime o danni significativi, ma le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali conseguenze. Il, che si trova sulla cosiddetta “Cintura di Fuoco” del Pacifico, è abituato a gestire scosse di questa intensità, anche se l’attenzione resta alta per la possibilità di repliche o altri eventi sismici correlati.