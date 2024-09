Temptation Island parla la ragazza con cui Fabio Mascaro ha tradito Sara El Moudden | cosa ha fatto lui due giorni fa

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nonostante il tradimento di lui,Elha deciso di lasciareconper avere maggiori chiarimenti sullacon cui è stato a Giugno 2024 a sua insaputa. Laparticolare è cheha ammesso nel villaggio dei fidanzati di aver3 mesi fa, non pensando di essere ripreso dalle telecamere e registrato dai microfoni. Are ci ha pensato l’amante di, che ha voluto mandare la sua testimonianza sia a Deianira Marzano che ad Amedeo Venza: “Ciao Deia, ho scritto anche ad Amedeo, sono lache ha avuto una relazione con. Fino a pochifa mi scriveva ancora e sapevo che sarebbe andato in TV. Mi avevaanche un regalo importante, facendomi credere che ci tenesse davvero. È davvero assurda tutta questa situazione.