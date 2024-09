Rebel Ridge la spiegazione del finale | avete provocato l’uomo sbagliato

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 settembre 2024)di Jeremy Saulnier è stato un successo innegabile per Netflix sin dalla sua uscita, scalando le classifiche dello streamer e raccogliendo i numerosi elogi della critica e dei fan di lunga data del regista. Il dramma profondamente coinvolgente di un uomo che si scontra con una forza di polizia corrotta, in una cittadina fittizia che ha tanto del profondo sud degli States, è illuminato dalla perfetta interpretazione di Aaron Pierre e da una tensione sempre trattenuta che esplode in un’emozionante climax: in questo articolo, vogliamo sviscerare assieme a voi tutte le rivelazioni dell’epilogo di, dagli affari loschi della polizia ai mali estremi a cui Terry è costretto a ricorrere. Don’t fuck with the wrong guy. Aaron Pierre in una scena di