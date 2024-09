LIVE Roma-Servette 2-1 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | Viens riporta le giallorosse in vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 88? El Ghazouani calcia a giro con il destro, Ceasar blocca la sfera. 87? Contropiede interessante avviato da Haavi,perde l'attimo per calciare, poi la conclusione di Giugliano termina sulle mani di Korpela. 86? Pallone interessante di Simonsson per il taglio di Tufo, buona tenuta difensiva di Linari. 84? GOOOOOLAAAAAA!! Il pressing giallorosso dà i suoi frutti. Aggressione feroce di Corelli su Serrano, il pallone finisce sui piedi della canadese che non sbaglia a tu per tu con Korpela!2-1! 83? Ci prova Thorsgaard dopo una mischia in area, palla sull'esterno della rete. 82? Rischia Linari avanzando con il pallone al piede, per sua fortuna il rimpallo con Jonusaite le dice bene. 80? Haavi appoggia un pallone al centro dell'area piccola, Korpela esce e fa suo il pallone.