L’acqua sta finendo per sempre | il dramma di una città siciliana a secco 6 giorni su 7

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Sicilia è a. E se quella della siccità non è una novità in assoluto, la situazione sta assumendo contornipiùtici. La Sicilia sta affrontando una crisi idrica senza precedenti, che dura ormai da più di un anno e mezzo. Gli abitanti di Enna, situata nella parte centrale della regione, stanno vivendo le conseguenze più dure di questa situazione. Già da giugno,è stata razionata in tutta la provincia, e attualmente nel capoluogo l’erogazione avviene solo ogni sei. Questa condizione ha scatenato proteste tra la popolazione locale. Siccità in Sicilia, il lago di Piana degli albanesi ridotto ad una pozzanghera – Foto ANsa – notizie.comEnna conta circa 27mila abitanti ed è posizionata su una dorsale montuosa a circa 930 metri di altitudine. Lasi divide in due parti: una più antica sull’altopiano e una moderna sul versante sud, più pianeggiante.