Emma Raducanu e le Charlie’s Angels | la foto fa impazzire i tifosi

, lagrafia pubblicata sui social ha fatto il giro del web:a bocca aperta, uno spettacolo inaspettato. Nulla è andato secondo i piani. Il tabellone principale del Seoul Open 2024 è stato, giorno dopo giorno, letteralmente stravolto dagli eventi. In primo luogo dal ritiro della numero 1 al mondo, Iga Swiatek, che un po' per la stanchezza, un po' per una questione logistica, ha preferito non partecipare alla competizione.è la regina degli Us Open 2021 (LaPresse) – Ilveggente.itAnche Jessica Pegula, infortunatasi alla costola, ha sventolato bandiera bianca dopo essersi classificata seconda agli Us Open, sui quali il sipario, come si ricorderà, è calato appena una settimana fa. Grande assente, poi, Elena Rybakina, anche lei alle prese con un acciacco fisico che le ha impedito, di fatto, di partire alla volta della Corea del Sud.