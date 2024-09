Cangiano FdI | benvenuto al Prefetto Lucia Volpe Saremo al suo fianco

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Caserta. “Do ilalla Dott.ssa, cui è stato conferito l’incarico didi Caserta, e che subentra al Dott. Giuseppe Castaldo. Ho già avuto modo di formulare i miei auguri al nuovoper il lavoro che è chiamata a svolgere in una Provincia, come quella casertana, che ha ancora troppe ombre. Nel mio ruolo istituzionale, e per quanto ilriterrà opportuno e necessario, sarò al suoper sostenere il suo operato. Tanti passi avanti sono stati fatti in questi ultimi anni: ma non bastano. Sono ancora troppe le notizie che non vorremmo mai leggere e che purtroppo spesso riempiono le pagine della cronaca locale. La battaglia per riportare vivibilità, salubrità, sicurezza e stabilità nei nostri territori, non deve mai vederci cedere. Anzi. Deve sempre vedere lo Stato ed I suoi rappresentanti uniti e pronti a non indietreggiare mai.