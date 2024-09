Addio a Totò Schillaci le parole commoventi di Roberto Baggio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 18 settembre 2024), ledi– L’eroe delle Notti Magiche,, non ce l’ha fatta. Il mondo del calcio piange la scomparsa del campione di Italia ’90. L’ex bomber aveva 59 anni, fino alla fine ha lottato come un leone contro un tumore al colon, per il quale era già stato operato due volte. ( dopo le foto) Leggi anche:, chi sono e cosa fanno i suoi figli Leggi anche: Italia in lutto,per sempre a, ledisi era sposato due volte, con Rita e Barbara. Lascia tre figli: Jessica, Mattia e Nicole.ha mosso i primi passi nel Messina. Con due grandi allenatori: prima con il professor Franco Scoglio, poi con Zdenek Zeman. La popolarità gli è piovuta addosso quando ha cominciato a giocare nella Juventus.