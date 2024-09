Una mostra per i 60 anni di Vogue Italia quando la moda non è fatta solo di abiti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Era il 1964si affacciava sulla ribaltana pronto a cambiare radicalmente il Paese con svolte epocali. Ed eccoci a festeggiare i primi sessant'di un magazine che ha fatto la storia con laSixty Years of- Sessant'di Futuro: un viaggio nella storia del magazine aperto a tutti, dal 19 al 21 settembre a Palazzo Citterio a Milano. Un percorso fantastico tra 60 cover iconiche dall'archivio di, per ripercorrere le rivoluzioni e i processi creativi da cui sono emersi talenti, stili e intuizioni. Dalla sua nascita come Novità, rivistana che si propone come una guida allo stile diretta da Lidia Tabacchi, il mensile accoglierà poi i movimenti culturali che agitano il mondo. Personaggi dello star system e top model interpreti di shooting indimenticabili.