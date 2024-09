Succederà nei prossimi giorni | svolta per lo stadio Maradona avete saputo?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Presto potrebbero esserci novità per quanto riguarda le sorti delloDiego Armando: in programma un summit per cercare di accelerare sul fronte restyling. Primissima fase di stagione da protagonista per il Napoli di Antonio Conte, che dopo tre vittorie consecutive si è portata nelle zone alte della classifica, distanziando di un punto anche Inter e Juventus. Un segnale importante per tutta la piazza partenopea, affamata di riscatto dopo una stagione certamente non da incorniciare come quella dello scorso anno. Il prossimo match di campionato è in programma all’Allianz Stadium, contro la Juve, mentre per il ritorno nelle mura amiche delloDiego Armandosi dovrà aspettare il prossimo 26 settembre, occasione in cui gli azzurri saranno impegnati in Coppa Italia contro il Palermo.