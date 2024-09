Salt Lake City Arianna Fontana debutta nel pattinaggio velocità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) È avvenuto a, negli Stati Uniti, il debutto dinel. La due volte medaglia d’oro alle Olimpiadi nello short track ha disputato tre gare in pista lunga, fermando il cronometro in 1:57.85 sui 1500 metri e in 4:12.58 sui 3000. A questo punto sorge spontaneo il dubbio in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, dove l’azzurra potrebbe andare a caccia della qualificazione sia nello short track che in pista lunga.nelSportFace.