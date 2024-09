Pino Daniele Day | nella Pineta della Mostra d’Oltremare per celebrare il cantautore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Giovedì 19 settembre si celebra non solo il santo protettore di Napoli, ma anche uno dei suoi artisti più amati:. Ladel Teatro dei Piccoli (Viale Usodimare,, Napoli) ospita ilDay, una giornata di eventi gratuiti per tutta la famiglia all’insegnamusica,cultura enatura, in cui il talento delnapoletano sarà omaggiato con un programma coinvolgente per tutte le età. Un’occasione unica per vivere insieme la festa in un’area verdecittà, attraverso i suoni e le atmosfere che hanno reso celebre Napoli nel mondo.