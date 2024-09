Maltempo in Puglia | ritrovato senza vita il corpo del vigile del fuoco disperso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) FOGGIA – È stato rinvenutoildel caporeparto dei vigili delAntonio Ciccorelli,da ieri sera a seguito del tragico incidente avvenuto lungo la SS89, tra San Severo e Apricena. Ildelsi trovava in servizio quando l’auto di emergenza è stata travolta dalla piena di un torrente, alimentata dalle abbondanti piogge che hanno colpito la zona del Foggiano. Ildi Ciccorelli è stato recuperato dai sommozzatori deldei vigili delall’interno dell’abitacolo del veicolo, rinvenuto poco più a valle rispetto al punto in cui era stato trascinato dalle acque. Le operazioni di soccorso erano state avviate immediatamente dopo la scomparsa del mezzo, ma purtroppo per il caporeparto non c’è stato nulla da fare.