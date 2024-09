Luciano Antonio Portolano | chi è il nuovo capo di Stato Maggiore della Difesa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) L’Italia ha undi: il generale. La sua nomina arriva in un momento delicato per il Paese e per il contesto internazionale, con sfide crescenti legate alla sicurezza, sia sul piano interno che esterno.subentra al generale Enzo Vecciarelli, che ha concluso il suo mandato lasciando un’eredità di stabilità e continuità nella gestione delle Forze Armate., nato nel 1960, è un ufficiale dell’Esercito italiano con una lunga e brillante carriera. Ha ricoperto vari incarichi di prestigio, tra cui quello di comandante delle forze italiane e NATO in diverse missioni internazionali. La sua esperienza nelle operazioni internazionali e nella gestione di crisi complesse lo rende una figura chiave per il futuroitaliana. Il generale