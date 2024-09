Grande Fratello | l’opinione di Chia sulla prima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 17 settembre 2024) Noi qua ridiamo e scherziamo, regà, ma è INCREDIBILE come passino gli anni, cambino le edizioni e si avvicendino gli inquilini ma alriescano OGNI VOLTA a giocarsi nel modo peggiore possibile persino le dinamiche che gli piovono letteralmente dal cielo. Ci vuole oggettivamente del genio, eh. No, su, dico davvero. Perché io già non mi capacitavo che un brainstorming tra i sagaci autori di questo reality avesse realmente decretato che uno come Lino Giuliano (cioè, L I N O G I U L I A N O. Quel Lino Giuliano. “StrunzLino2024“, proprio lui amisci!) fosse adatto a far parte di un programma dotato di live h24, ma peggio me sento all’idea che non abbiano nemmeno sfruttato tutto il caos nato dai suoi commenti omof*bi sui social per costruirci sopra almeno tre blocchi mettendolo sadicamente alla berlinadi silurarlo in malo modo.