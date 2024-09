Un campo largo senza pace Grillo | Conte vuole farmi fuori Il voto in Liguria agita i centristi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Que viva il centro! Il paradosso è sempre lo stesso: il dirimente protagonismo dei moderati nel bipolarismo che non piace a nessuno dei protagonisti degli opposti schieramenti, dal centrodestra di governo di Giorgia Meloni al centrosinistra di opposizione di Elly Schlein. Invece la premier e l’aspirante leader di governo del centrosinistra sono diversamente alla mercé dei moderati: i popolari europei di Forza Italia, unici autorizzati ad accreditare le velleità europee della premier, e i moderati terzopolisti, soli in grado di fare la differenza per il centrosinistra. Frattanto però Beppecontinua a insidiare la partecipazione del M5s al centrosinstra. "Estremamente infastidito" dall’ultima missiva di Giuseppe, l’ex leader massimo Beppestanuti "limite del ricatto".