Patente a crediti nei cantieri a rischio | la maggioranza vuole il rinvio

(Di lunedì 16 settembre 2024) La sicurezza sul lavoro non è una priorità, per ladi governo. E così anche il timido intervento voluto dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, con l’introduzione della, potrebbe essere rinviato. Eppure di tempo ce n’è stato per introdurlo, considerando che è stato annunciato ormai da mesi. Tre emendamenti, identici, al decreto Omnibus, chiedono infatti di rinviare dal primo ottobre al primo gennaio 2025, l’avvio del sistema dellaneinei, la richiesta diLo slittamento dell’obbligo è stato chiesto da tre proposte presentate, rispettivamente, da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Il nuovo sistema a punti, una risposta di fronte alle morti neiritenuta da molti insufficiente, è comunque ancora prevista dal primo ottobre.