Immobili svenduti | la Lega attacca Giani si va alla Corte dei Conti

(Di lunedì 16 settembre 2024) Se c'è stata una gestione poco chiara del patrimonioare sarà la magistratura ad accertarlo. Inevitabile, però, che sorga qualche dubbio. Perché quelle due compravendite finite nel mirino dell'opposizione di centrodestra in consiglio regionale assomigliano più a delle svendite. Quasi che Regione Toscana avesse bisogno di fare cassa. Questo mentre il governatore Eugeniopunta a coronare il suo sogno: costruire la torre per i nuovi uffici della Regione a Novoli. Costa 70 milioni di euro e ha mandato su tutte le furie la destra. Giovanni Galli, consigliere leghista in consiglio, la definisce «la megalomania di»: «Se si possiedonodi prestigio o si vendono osi ristrutturano, evitando così di sperperare 70 milioni per fare una torre faraonica.