I tre scenari per uscire dalla crisi economica Usa e in parte Ue nella fase ‘no landing’

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 – Nell’odierno contesto economico, fortemente contraddistinto da un elevato livello di inflazione e dal conseguente innalzamento dei tassi di interesse dadella Banche centrali, è molto importante avere coscienza degliche potrebbero verificarsi. Secondo la disciplina, le possibilità sono sostanzialmente tre, ovvero: - il soft landing; - l’hard landing; - il no landing. Molti economisti definiscono queste possibilità come le “opzioni di atterraggio” che possono verificarsi dopo il rialzo dei tassi di interesse dadelle Banche centrali, facendo un evidente paragone con la discesa di un aereo in volo. Per i passeggeri, ritornare con i piedi per terra può essere dolce, brusco o un soluzione a metà tra le due.