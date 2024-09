Tir che si ribaltano per carichi non fissati bene | i numeri e le richieste della categoria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 settembre 2024 – Centotrenta Tir “si sono auto-ribaltati in sei mesi sulle strade italiane perché il carico non era stato fissato. Un numero costante negli anni”. La denuncia arriva da Maurizio Longo, segretario generale di TrasportoUnito. E Paolo Uggè, presidente Fai (Federazione autotrasportatori italiani) e di Unatras, conferma che il problema esiste. Ma andiamo con ordine. Autovelox non omologati, nuova sentenzaCassazione. Il perito: “La politica deve garantire la sicurezza stradale” Milos Mullerdei tir e norme tecniche "Le norme tecniche – sostiene Longo, che rappresenta un’associazione piccola ma agguerrita – non vengono applicate. Ad esempio, all’interno del carico non devono esserci spazi superiori ai 15 centimetri. Se verifico che questo accade, devo rimediare. Ancora: nessuno controlla se isonoo male.