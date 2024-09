Grazie alla Nike Cortez Leather SE la supremazia della Samba è finita

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 15 settembre 2024) Se (come la maggior parte di noi) hai cercato a lungo l'ultima novità in fatto di, l'imminenteSE 'Metallic Cool Grey' potrebbe essere quella giusta. Lanciata per la prima volta nel '72, è stata la prima scarpa da corsa di. Adesso, per la prima volta nella storia di questo modello, sta per uscire una riedizione ispirata al calcio.SE Metallic Cool GreyLe alternative alle adidasdi cui avete bisognoSe vuoi avere un'alternativa alleda indossare al postopiù classica tra le sneaker a tre strisce, aggiungi al tuo carrello queste varianti In una colorazione Metallic Cool Grey, mentre le normalisono caratterizzate da tomaie in pelle liscia, il modello in questione presenta un'alternativa imbottita che riprende direttamente la linea di una scarpa da calcio Tiempo del '94.