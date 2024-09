Corso di Primo Soccorso | la Misericordia Benevento raccoglie le iscrizioni per nuovi volontari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadiorganizza il 47°diSocSanitario BLS per Soccorritori. Ilavrà inizio a fine mese e lesaranno accettate fino al prossimo venerdi 20 settembre alle ore 20,00. Possono inoltrare domanda tutti i cittadini ambosesso dai 16 anni in su che intendono svolgere una esperienza nel mondo delato e del sociale e con il loro prezioso aiuto continuare a garantire i servizi di carità che da 38 anni vengono svolti dalladiin favore della popolazione. Per informazioni edè attiva la casella di posta dedicatamiser@virgilio.it Dal 1986 ladiè presente sul territorio svolge attività di trasporto infermi, assistenze a gare e manifestazioni, attività di protezione civile, corsi disoc